Idorsia Aktie News: Idorsia macht am Montagmittag Boden gut

Um 12:28 Uhr wies die Idorsia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 4,03 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'356 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie legte bis auf 4,03 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 3,86 CHF. Zuletzt wechselten 142'119 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 7,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 44,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Idorsia liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.49 Mio. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61.92 Mio. CHF ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Idorsia wird am 25.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 08.02.2028.

In der Idorsia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,707 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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