Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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16.10.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Anleger schicken Idorsia am Vormittag ins Minus
Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Idorsia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 4,16 CHF.
Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 4,16 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'225 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,15 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,22 CHF. Zuletzt wechselten 21'864 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 81,56 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2026 auf bis zu 2,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,88 Prozent.
Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -26,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF im Vergleich zu 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Idorsia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,750 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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