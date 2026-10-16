Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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16.10.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,16 CHF abwärts.
Die Idorsia-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 4,16 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Idorsia-Aktie bis auf 4,11 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,22 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 111'558 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 44,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Mit einem Kursverlust von 32,81 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Idorsia veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Idorsia 52.86 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden.
Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,750 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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