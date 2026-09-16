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16.09.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Mittwochvormittag fester

Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Mittwochvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Idorsia. Zuletzt konnte die Aktie von Idorsia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 4,84 CHF.

Idorsia
4.84 CHF 0.81%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Idorsia-Papiere um 09:28 Uhr 1,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'487 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Idorsia-Aktie bis auf 4,84 CHF. Mit einem Wert von 4,78 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 13'297 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Idorsia-Aktie somit 36,01 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Idorsia 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Idorsia veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,42 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia -0,06 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,622 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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