Idorsia Aktie News: Idorsia verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von Idorsia konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 4,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'511 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Idorsia-Aktie bei 4,88 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,78 CHF. Bisher wurden via SIX SX 294'267 Idorsia-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 56,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 30.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,06 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -26,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF im Vergleich zu 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,622 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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