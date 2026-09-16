Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.09.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia verteuert sich am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Idorsia. Das Papier von Idorsia legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 4,85 CHF.
Das Papier von Idorsia konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 4,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'511 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Idorsia-Aktie bei 4,88 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,78 CHF. Bisher wurden via SIX SX 294'267 Idorsia-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 56,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 30.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,06 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -26,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF im Vergleich zu 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,622 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Idorsia-Aktie
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren bedeutet
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Idorsia AG
|
16.09.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SIX-Handel SPI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)