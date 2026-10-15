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15.10.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,18 CHF ab.

Idorsia
4.19 CHF -0.85%
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Der Idorsia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 4,18 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'067 Punkten steht. Im Tief verlor die Idorsia-Aktie bis auf 4,15 CHF. Bei 4,18 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 23'656 Idorsia-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 80,69 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Idorsia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Idorsia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.86 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Idorsia-Verlust in Höhe von -0,787 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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