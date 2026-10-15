Idorsia Aktie News: Idorsia am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Idorsia-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 4,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'026 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Idorsia-Aktie bis auf 4,15 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,18 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 103'823 Aktien.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,80 CHF. Dieser Wert wurde am 16.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Idorsia-Aktie. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Idorsia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,787 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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