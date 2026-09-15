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15.09.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Vormittag nach

Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Vormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 4,89 CHF ab.

Idorsia
4.96 CHF 1.02%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 4,89 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Idorsia-Aktie bisher bei 4,89 CHF. Bei 4,91 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 32'623 Stück.

Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 35,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,80 Prozent.

Für Idorsia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 52.86 Mio. CHF, gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,83 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Idorsia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,622 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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