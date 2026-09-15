Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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15.09.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Idorsia. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 4,76 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 4,76 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Idorsia-Aktie bisher bei 4,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4,91 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 595'864 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Bei 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 58,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,80 CHF am 16.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Idorsia im vergangenen Quartal 52.86 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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