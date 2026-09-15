Idorsia Aktie News: Idorsia am Dienstagmittag in Grün

Das Papier von Idorsia legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 5,02 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'404 Punkten steht. Der Kurs der Idorsia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,05 CHF zu. Bei 4,91 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 184'831 Idorsia-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,75 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,80 CHF. Dieser Wert wurde am 16.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,27 Prozent.

Nachdem Idorsia seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Idorsia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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