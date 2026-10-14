Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Idorsia-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 4,19 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'913 Punkten tendiert. Die Idorsia-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,19 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4,05 CHF. Bisher wurden heute 176'520 Idorsia-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,80 CHF am 16.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Idorsia-Aktie 33,29 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 30.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF gegenüber -0,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 52.86 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Idorsia 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,787 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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