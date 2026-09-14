Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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14.09.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Anleger greifen bei Idorsia am Montagvormittag zu
Die Aktie von Idorsia gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Idorsia legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 5,08 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 5,08 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'582 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Idorsia-Aktie bis auf 5,08 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4,95 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106'931 Idorsia-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 7,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Am 16.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,93 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Idorsia wird am 29.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,473 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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