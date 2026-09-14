Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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14.09.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagnachmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Idorsia. Zuletzt ging es für die Idorsia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 4,95 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,95 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'598 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie sank bis auf 4,89 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 4,95 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 432'009 Idorsia-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 52,67 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,80 CHF am 16.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Idorsia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.86 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Idorsia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,473 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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