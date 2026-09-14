Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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14.09.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Idorsia. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 4,92 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Idorsia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 4,92 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'624 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Idorsia-Aktie bis auf 4,89 CHF. Bei 4,95 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 293'834 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 53,53 Prozent zulegen. Am 16.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,06 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -26,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 72.24 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.86 Mio. CHF.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,473 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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