Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit Abschlägen

Die Idorsia-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 6,28 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Der Kurs der Idorsia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,15 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 6,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 234'161 Stück.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 20,38 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 2,42 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Idorsia-Aktie mit einem Verlust von 61,54 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Laut Analysten dürfte Idorsia im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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