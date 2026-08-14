Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 6,28 CHF abwärts.
Die Idorsia-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 6,28 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Der Kurs der Idorsia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,15 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 6,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 234'161 Stück.
Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 20,38 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 2,42 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Idorsia-Aktie mit einem Verlust von 61,54 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umgesetzt.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Laut Analysten dürfte Idorsia im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Idorsia-Aktie
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 5 Jahren bedeutet
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren bedeutet
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Idorsia AG
|
16:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
12:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Zürich: SPI liegt im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SPI zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)