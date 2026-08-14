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14.08.2026 16:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag leichter

Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 6,03 CHF nach.

Idorsia
6.01 CHF -4.48%
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Das Papier von Idorsia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,2 Prozent auf 6,03 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'266 Punkten liegt. Die Idorsia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,02 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 6,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 1'077'102 Stück.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 20,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2025 (2,42 CHF). Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 149,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Idorsia im vergangenen Quartal 52.86 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umsetzen können.

Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Idorsia.

In der Idorsia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,562 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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