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14.08.2026 12:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Freitagmittag ab

Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Freitagmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Idorsia. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 6,19 CHF.

Idorsia
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Die Idorsia-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 6,19 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'379 Punkten steht. In der Spitze büsste die Idorsia-Aktie bis auf 6,12 CHF ein. Bei 6,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 533'451 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,13 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,42 CHF. Dieser Wert wurde am 22.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Idorsia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Laut Analysten dürfte Idorsia im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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