Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit roter Tendenz

Die Idorsia-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 3,89 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Idorsia-Aktie bei 3,88 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,89 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'200 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Idorsia-Aktie somit 48,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Mit Abgaben von 28,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Idorsia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 29.10.2026. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.92 Mio. CHF im Vergleich zu 41.49 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Idorsia wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 08.02.2028 präsentieren.

2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,720 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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