|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 3,89 CHF nach.
Die Idorsia-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 3,89 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Idorsia-Aktie bei 3,88 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,89 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'200 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Idorsia-Aktie somit 48,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Mit Abgaben von 28,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Idorsia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 29.10.2026. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.92 Mio. CHF im Vergleich zu 41.49 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Idorsia wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 08.02.2028 präsentieren.
2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,720 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Idorsia-Aktie
Idorsia will profitabel werden – zwei Medikamente stehen im Mittelpunkt - Aktie dennoch tiefer
Idorsia-Aktie dreht nach unten ab: FDA-Sonderstatus für Schlafmittel bei Kindern
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Idorsia AG
|
13.11.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Idorsia will profitabel werden – zwei Medikamente stehen im Mittelpunkt - Aktie dennoch tiefer (AWP)
|
04.11.26
|Idorsia-Aktie dreht nach unten ab: FDA-Sonderstatus für Schlafmittel bei Kindern (AWP)
|
03.11.26
|SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.11.26
|SPI aktuell: SPI letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Idorsia AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Idorsia am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.