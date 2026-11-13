Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag leichter

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 3,88 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'236 Punkten steht. In der Spitze fiel die Idorsia-Aktie bis auf 3,87 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,89 CHF. Bisher wurden heute 285'543 Idorsia-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 94,85 Prozent zulegen. Bei 2,80 CHF fiel das Papier am 16.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 29.10.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 61.92 Mio. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.49 Mio. CHF umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.02.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,720 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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