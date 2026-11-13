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13.11.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 3,91 CHF nach.
Die Idorsia-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 3,91 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'280 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Idorsia-Aktie bis auf 3,87 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,89 CHF. Bisher wurden via SIX SX 167'645 Idorsia-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Mit einem Zuwachs von 93,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 2,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 28,55 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Idorsia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 29.10.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,40 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.92 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Idorsia einen Umsatz von 41.49 Mio. CHF eingefahren.
Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 08.02.2028.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,720 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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