Idorsia Aktie News: Idorsia am Dienstagnachmittag tiefrot

Die Idorsia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 4,13 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'732 Punkten notiert. Bei 4,08 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,25 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 660'445 Aktien.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 83,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Idorsia-Aktie 32,29 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Idorsia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -26,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 72.24 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.86 Mio. CHF.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Idorsia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,787 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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