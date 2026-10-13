Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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13.10.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia verbilligt sich am Dienstagmittag
Die Aktie von Idorsia gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Idorsia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 4,22 CHF.
Der Idorsia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 4,22 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'881 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Idorsia-Aktie bei 4,21 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,25 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 305'600 Aktien.
Bei 7,56 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,15 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,80 CHF. Dieser Wert wurde am 16.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,77 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Idorsia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,787 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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