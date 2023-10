Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagmittag mit Verlusten

Die Idorsia-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 1,97 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'265 Punkten steht. Der Kurs der Idorsia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,96 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,05 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 189'182 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 88,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 07.02.2023 hat Idorsia die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,05 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,25 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 217,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,00 CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Idorsia wird am 24.10.2023 gerechnet. Am 22.10.2024 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2023 einen Verlust in Höhe von -3,521 CHF ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch