Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit Kursabschlägen

Um 09:28 Uhr fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,70 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'421 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Idorsia-Aktie ging bis auf 6,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,75 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 46'190 Aktien.

Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 12,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2025 auf bis zu 2,42 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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