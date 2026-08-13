Idorsia Aktie News: Anleger schicken Idorsia am Nachmittag tief südwärts

Um 16:28 Uhr fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 6,35 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Idorsia-Aktie bis auf 6,26 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 6,75 CHF. Zuletzt wechselten 1'184'678 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 16,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2025 auf bis zu 2,42 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Idorsia-Aktie mit einem Verlust von 61,97 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Idorsia 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,42 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.86 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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