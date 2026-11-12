Idorsia Aktie News: Idorsia fällt am Donnerstagnachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 3,83 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'274 Punkten steht. Der Kurs der Idorsia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,83 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,01 CHF. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 723'204 Stück gehandelt.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 49,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Idorsia liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 CHF je Aktie erwirtschaftet. Idorsia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61.92 Mio. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Idorsia am 25.02.2027 vorlegen. Idorsia dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.02.2028 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,720 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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