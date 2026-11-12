Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag nahezu unbewegt

Zum Vortag unverändert notierte die Idorsia-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 4,01 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 21'352 Punkten liegt. Die Idorsia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,05 CHF aus. Bei 3,98 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 4,01 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 136'852 Aktien.

Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 88,34 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Idorsia-Aktie 30,37 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Idorsia 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Idorsia gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia -0,40 CHF je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Idorsia mit einem Umsatz von insgesamt 61.92 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 49,24 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Idorsia am 25.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 08.02.2028 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,720 CHF je Idorsia-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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