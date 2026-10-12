Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Montagvormittag an Boden

Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 4,28 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'634 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Idorsia-Aktie bei 4,31 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,29 CHF. Bisher wurden heute 43'012 Idorsia-Aktien gehandelt.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2026 Kursverluste bis auf 2,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 34,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 52.86 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,787 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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