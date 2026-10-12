Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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12.10.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Idorsia zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 4,41 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Idorsia-Papiere um 16:28 Uhr 5,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'668 Punkten tendiert. Bei 4,43 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,29 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 392'371 Idorsia-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 71,58 Prozent zulegen. Am 16.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 57,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.
In der Idorsia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,787 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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