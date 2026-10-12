Idorsia Aktie News: Anleger greifen bei Idorsia am Montagmittag zu

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 4,37 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'579 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie legte bis auf 4,38 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 4,29 CHF. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 242'287 Stück gehandelt.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,00 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2026 Kursverluste bis auf 2,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 36,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Am 30.07.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 72.24 Mio. CHF gelegen.

Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Idorsia-Verlust in Höhe von -0,787 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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