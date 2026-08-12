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12.08.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit Aufschlag

Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 6,77 CHF.

Idorsia
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Das Papier von Idorsia legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,0 Prozent auf 6,77 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'466 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Idorsia-Aktie bei 6,79 CHF. Bei 6,58 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 258'005 Aktien.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 10,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2025 bei 2,42 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 64,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei -0,42 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 52.86 Mio. CHF, gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,83 Prozent präsentiert.

Idorsia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,572 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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