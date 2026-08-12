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12.08.2026 16:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Idorsia Aktie News: Idorsia wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Idorsia. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 6,50 CHF.

Idorsia
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Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,50 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'386 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie sank bis auf 6,36 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 6,58 CHF. Bisher wurden heute 1'339'100 Idorsia-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 16,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2025 (2,42 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,42 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia -0,06 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.86 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,572 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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