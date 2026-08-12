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12.08.2026 12:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Idorsia zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Idorsia-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Idorsia
6.55 CHF 2.20%
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Um 12:28 Uhr stieg die Idorsia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 6,57 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'408 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Idorsia-Aktie legte bis auf 6,85 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,58 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 849'372 Idorsia-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,07 Prozent hinzugewinnen. Am 22.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,42 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,24 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Idorsia-Verlust in Höhe von -0,572 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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