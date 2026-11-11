Idorsia Aktie News: Idorsia präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 4,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'166 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Idorsia-Aktie bis auf 4,16 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,16 CHF. Bisher wurden heute 6'485 Idorsia-Aktien gehandelt.

Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Idorsia-Aktie somit 45,11 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,80 CHF am 16.03.2026. Abschläge von 32,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Idorsia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Idorsia liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.92 Mio. CHF im Vergleich zu 41.49 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 08.02.2028.

Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,720 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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