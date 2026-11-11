Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Idorsia-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 4,01 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'156 Punkten steht. Bei 3,98 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,16 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 762'939 Stück gehandelt.

Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 88,53 Prozent Luft nach oben. Bei 2,80 CHF fiel das Papier am 16.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,30 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Idorsia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 29.10.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 61.92 Mio. CHF gegenüber 41.49 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 08.02.2028 dürfte Idorsia die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,720 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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