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11.11.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittwochmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 4,04 CHF ab.
Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 4,04 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'103 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Idorsia-Aktie bis auf 4,04 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4,16 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 124'134 Idorsia-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 7,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 46,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 44,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Idorsia-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 29.10.2026 vor. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.92 Mio. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.49 Mio. CHF in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 08.02.2028.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,720 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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