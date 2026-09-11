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11.09.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagvormittag im Aufwind

Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagvormittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Idorsia. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,03 CHF zu.

Idorsia
5.04 CHF -2.06%
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Das Papier von Idorsia legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 5,03 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'463 Punkten tendiert. Bei 5,03 CHF erreichte die Idorsia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,03 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 25'291 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Mit einem Zuwachs von 50,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,43 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Idorsia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Idorsia 52.86 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Idorsia wird am 29.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Laut Analysten dürfte Idorsia im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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