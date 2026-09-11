Idorsia Aktie News: Idorsia zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr stieg die Idorsia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,08 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'483 Punkten liegt. Der Kurs der Idorsia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,11 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,03 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 294'656 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Idorsia-Aktie 44,98 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF gegenüber -0,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.86 Mio. CHF – eine Minderung von -26,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 72.24 Mio. CHF eingefahren.

Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

In der Idorsia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,562 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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