Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag in Grün

Die Idorsia-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 5,04 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'519 Punkten notiert. Der Kurs der Idorsia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,06 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,03 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121'330 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 44,49 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Idorsia-Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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