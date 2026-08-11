Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr sprang die Idorsia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 6,18 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'610 Punkten steht. Bei 6,26 CHF erreichte die Idorsia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 6,20 CHF. Zuletzt wechselten 155'502 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 22,43 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 2,42 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Idorsia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei -0,42 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -26,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 72.24 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.86 Mio. CHF.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,572 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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