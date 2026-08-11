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11.08.2026 16:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia verteuert sich am Nachmittag kräftig

Idorsia Aktie News: Idorsia verteuert sich am Nachmittag kräftig

Die Aktie von Idorsia zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Idorsia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 6,8 Prozent auf 6,34 CHF.

Idorsia
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Um 16:28 Uhr ging es für das Idorsia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 6,8 Prozent auf 6,34 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'571 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 6,68 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'578'635 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 19,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2025 auf bis zu 2,42 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 162,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Idorsia wird am 29.10.2026 gerechnet. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Idorsia im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,572 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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