Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Mittag

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,2 Prozent auf 6,19 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'535 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Idorsia-Aktie bei 6,33 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 995'182 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 22,23 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,42 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 60,95 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Idorsia 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,83 Prozent zurück. Hier wurden 52.86 Mio. CHF gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Idorsia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,572 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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