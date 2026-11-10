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10.11.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag in Grün

Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Idorsia. Zuletzt konnte die Aktie von Idorsia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,19 CHF.

Idorsia
4.20 CHF 2.86%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Idorsia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,19 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'158 Punkten tendiert. Die Idorsia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,22 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'402 Idorsia-Aktien.

Bei 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,52 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2026 Kursverluste bis auf 2,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 33,26 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 29.10.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.92 Mio. CHF im Vergleich zu 41.49 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 08.02.2028 dürfte Idorsia die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,720 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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