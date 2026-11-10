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10.11.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Idorsia gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Idorsia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 4,20 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Idorsia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,20 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'142 Punkten liegt. Die Idorsia-Aktie legte bis auf 4,22 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 161'165 Idorsia-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. 80,00 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 50,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Am 29.10.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.92 Mio. CHF im Vergleich zu 41.49 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.02.2028 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,720 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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