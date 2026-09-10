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10.09.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia zieht am Donnerstagvormittag an

Idorsia Aktie News: Idorsia zieht am Donnerstagvormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Idorsia. Zuletzt sprang die Idorsia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 5,19 CHF zu.

Idorsia
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Das Papier von Idorsia legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 5,19 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'553 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,21 CHF erreichte die Idorsia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,18 CHF. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'611 Stück gehandelt.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. 45,66 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,15 Prozent.

Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -0,42 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Idorsia 52.86 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,562 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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