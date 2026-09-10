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10.09.2026 12:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia fällt am Donnerstagmittag

Idorsia Aktie News: Idorsia fällt am Donnerstagmittag

Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 5,10 CHF.

Idorsia
5.14 CHF 0.61%
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Der Idorsia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 5,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'506 Punkten steht. Bei 5,10 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,18 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88'126 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,14 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Idorsia gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Idorsia mit einem Umsatz von insgesamt 52.86 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -26,83 Prozent verringert.

Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Idorsia im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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