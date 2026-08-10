Idorsia Aktie News: Idorsia macht am Vormittag Boden gut

Um 09:28 Uhr ging es für das Idorsia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 6,05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'537 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Idorsia-Aktie bis auf 6,07 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,05 CHF. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'493 Stück gehandelt.

Bei 7,56 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,06 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,42 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Idorsia gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Idorsia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.86 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,572 CHF ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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