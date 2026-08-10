Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 6,04 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'505 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Idorsia-Aktie legte bis auf 6,08 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,05 CHF. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 204'350 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. 25,27 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,42 CHF fiel das Papier am 22.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Idorsia-Aktie mit einem Verlust von 59,98 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,572 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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