Idorsia Aktie News: Anleger schicken Idorsia am Mittag ins Plus

Im SIX SX-Handel gewannen die Idorsia-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'540 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Idorsia-Aktie bisher bei 6,07 CHF. Mit einem Wert von 6,05 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 119'553 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,42 CHF. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 59,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Idorsia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -26,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 72.24 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.86 Mio. CHF.

Idorsia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,572 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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