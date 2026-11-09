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09.11.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagvormittag fester
Die Aktie von Idorsia gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Idorsia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,12 CHF.
Das Papier von Idorsia legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 4,12 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'813 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Idorsia-Aktie bei 4,16 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,10 CHF. Zuletzt wechselten 40'624 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,09 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 29.10.2026. Das EPS lag bei -0,20 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,40 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.92 Mio. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.49 Mio. CHF in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 08.02.2028 dürfte Idorsia die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,720 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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